Gli Speciali: concluse le riprese del nuovo film di Daniele Malavolta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Terminate a Roma le riprese del nuovo film Gli Speciali di Daniele Malavolta. La nuova commedia ispirata al mondo dei comics e della serialità televisiva. Con la partecipazione di Claudio Del Falco, Luis Molteni, Martina Palladini e Gianluca Potenziani Dopo quattro settimane di lavoro si sono conlcuse a Roma le riprese del film Gli Speciali diretto da Daniele Malavolta. La nuova commedia d’azione che tra umorismo e citazioni metacinematografiche, Un gruppo di supereroi fuori dal comune, alle prese con le vicende più grottesche. Tra un colpo di arte marziale e una caduta, si destreggiano Claudio Del Falco, Luis Molteni, Martina Palladini e Gianluca Potenziani. Inoltre a figurare tra i membri, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 marzo 2021) Terminate a Roma ledelGlidi. La nuova commedia ispirata al mondo dei comics e della serialità televisiva. Con la partecipazione di Claudio Del Falco, Luis Molteni, Martina Palladini e Gianluca Potenziani Dopo quattro settimane di lavoro si sono conlcuse a Roma ledelGlidiretto da. La nuova commedia d’azione che tra umorismo e citazioni metacinematografiche, Un gruppo di supereroi fuori dal comune, alle prese con le vicende più grottesche. Tra un colpo di arte marziale e una caduta, si destreggiano Claudio Del Falco, Luis Molteni, Martina Palladini e Gianluca Potenziani. Inoltre a figurare tra i membri, ...

Advertising

tuttoteKit : Gli Speciali: concluse le riprese del nuovo film di Daniele Malavolta #GliSpeciali #tuttotek - NudoSerena : @Jessica_Zazza @xvoidylan Ciao, no, sono degli episodi speciali fatti, appositamente, per gli abbonati di prime video - TartaStephanos : @Solasulmare @Agostino35 Il Technic non mi ha mai attirato, ma so bene che ci sono gli appassionati. So anche di un… - ScorpioAngel_ : RT @PalazzoRealeNap: Per la serie volevamo stupirvi con effetti speciali... oggi, per la rubrica #ceraunavolta, percorriamo le sale dell’Ap… - 656888813 : RT @PalazzoRealeNap: Per la serie volevamo stupirvi con effetti speciali... oggi, per la rubrica #ceraunavolta, percorriamo le sale dell’Ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Speciali App truffa per Bitcoin ha rubato ad un utente oltre 600.000$ Offerte Speciali iPhone 12 da 64GB, prezzo top: 799 30 Mar 2021 Su Amazon gli iPhone 12 da 64 GB sono in vendita ad un prezzo top. Ribasso di 140 euro

Buona Pasqua 2021, frasi d'auguri/ Pensieri speciali e profondi: "In questa crisi..." Se siete alla ricerca di frasi d'auguri speciali per augurare buona Pasqua 2021 , questo è il posto per voi. Da qualche giorno a questa ... e quando milioni di italiani si scambieranno gli auguri. Sarà ...

'Gli speciali', un supereroe di troppo Cinecittà News Dalla Pmg Italia uno scuolabus per ragazzi con bisogni speciali La solidarietà ‘a quattro ruote’ con un mezzo di trasporto per disabili. Sotto un caldo sole primaverile, in piazza Bracci, è stato consegnato all’amministrazione comunale di San Lazzaro un mezzo attr ...

Gli Speciali: concluse le riprese del nuovo film di Daniele Malavolta Gli Speciali: concluse a Roma le riprese della nuova commedia diretta da Daniele Malavolta. Con Claudio Del Falco e Luis Molteni ...

OfferteiPhone 12 da 64GB, prezzo top: 799 30 Mar 2021 Su AmazoniPhone 12 da 64 GB sono in vendita ad un prezzo top. Ribasso di 140 euroSe siete alla ricerca di frasi d'auguriper augurare buona Pasqua 2021 , questo è il posto per voi. Da qualche giorno a questa ... e quando milioni di italiani si scambierannoauguri. Sarà ...La solidarietà ‘a quattro ruote’ con un mezzo di trasporto per disabili. Sotto un caldo sole primaverile, in piazza Bracci, è stato consegnato all’amministrazione comunale di San Lazzaro un mezzo attr ...Gli Speciali: concluse a Roma le riprese della nuova commedia diretta da Daniele Malavolta. Con Claudio Del Falco e Luis Molteni ...