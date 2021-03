Gli effetti diplomatici della nuova guerra delle spie tra Italia e Russia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra Occidente e Russia è (di nuovo) guerra Fredda e uno degli indicatori migliori per misurare la temperatura delle relazioni tra i blocchi è rappresentato dalla questione spionaggio. Il mese di marzo è stato particolarmente intenso e ricco di eventi da questo punto di vista, alla luce di un’operazione che ha smantellato una rete spionistica InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra Occidente eè (di nuovo)Fredda e uno degli indicatori migliori per misurare la temperaturarelazioni tra i blocchi è rappresentato dalla questione spionaggio. Il mese di marzo è stato particolarmente intenso e ricco di eventi da questo punto di vista, alla luce di un’operazione che ha smantellato una rete spionistica InsideOver.

Advertising

SalvatoreMerlo : Se una regione, tipo la Toscana, non vaccina quelli che rischiano di morire di covid. E quelli poi in effetti muoio… - fattoquotidiano : Recovery, il ricorso alla Consula tedesca fa slittare i primi fondi anche per l’Italia. Non è solo un problema di t… - francescoseghez : Nel IV trimestre 2020 gli occupati sono diminuiti principalmente nella fascia d'età 15-34 anni (quasi 300 mila). In… - Zazzawa3 : RT @Masse78: Siamo stati tre mesi a guardare l’Inghilterra e gli Stati Uniti che vaccinavano mentre facevamo commenti sui possibili effetti… - RenzoCianchetti : RT @RItalia_N: Medico italiano in Florida: “Dico no ai vaccini anti-covid, sono sperimentali e non si conoscono gli effetti collaterali”: h… -