Gli arbitri per la ventinovesima giornata di Serie A (Di mercoledì 31 marzo 2021) L' Aia ha reso noto 2020/2021 in programma sabato 3 aprile 2021. Quali sono ? ATALANTA-UDINESE H.15 Manganiello Rossi L- Vono Iv: Ayroldi Var: Orsato Avar: Peretti BENEVENTO-PARMA H.15 Massa Di Vuolo-De Meo Iv: Dionisi Var: Di Bello Avar: Del Giovane BOLOGNA-INTER H.20.45 Giacomelli Fiorito-Galetto Iv: Marinello Var: Di Paolo Avar: Passeri CAGLIARI-VERONA H.15 Doveri Costanzo-Tolfo Iv: Marini Var: Nasca Avar: Lo Cicero GENOA-FIORENTINA H.15 Maresca Carbone-Vecchi Iv: Fourneau Var: Banti Avar: Tegoni LAZIO-SPEZIA H.15 Giua Cecconi-Scarpa Iv: Ghersini Var: Guida Avar: Liberti MILAN-SAMPDORIA H.12.30 Piccinini Mondin-Bresmes Iv: Rapuano Var: Irrati Avar: Di Iorio NAPOLI-CROTONE H.15 Di Martino Baccini-Berti Iv: Pezzuto Var: ...

