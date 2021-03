Giuseppe Conte | il tribunale archivia l’indagine per l’uso della scorta da parte della compagna

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Negli ultimi mesi del suo mandato, l’ex presidente del consiglio, era indagato per peculato. La vicenda riguardavaimproprio dei beni messi a disposizione del premier daOlivia Paladino. Ilhato il caso., indagine per peculato L’episodio risale allo scorso 26 ottobre. Olivia Paladino, la moglie dell’allora presidente del Consiglio, si trovava in un supermercato. Olivia si era rifugiata nel negozio per evitare un inviato del programma televisivo “Le Iene”. L’inviato, Filippo Roma, la stava aspettando fuori per chiederle dei problemi fiscali del padre. Presumibilmente la donna ...

Advertising

fattoquotidiano : Archiviata indagine sull’uso della scorta dell’ex premier Giuseppe Conte - La7tv : #lariachetira Sguardo di ghiaccio, sopracciglio inarcato e ghigno beffardo. Il formalismo e, in certi casi, l'ipocr… - La7tv : #dimartedi Sondaggi di Nando Pagnoncelli a diMartedì: Giuseppe Conte è il leader più popolare - Cosi49Cosimo : RT @kiara86769608: Da Conte nessun abuso: archiviata l’inchiesta sulla scorta e l’auto blu per la compagna Olivia Paladino. E ora le Iene c… - RussoMu : RT @Patty66509580: -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

In Streaming sul portale web dell'Orchestra Sinfonica di MilanoVerdi (streaming. dove affina i ruoli chiave del suo timbro vocale, tra cui ild'Almaviva ( Le nozze di Figaro ), ...Chissà come l'ex premier, che parteciperà via zoom all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5s prevista per giovedì prossimo, scioglierà il nodo. Intanto, sono sempre di più ...Il tribunale dei ministri ha archiviato l’indagine nei confronti di Giuseppe Conte sull’uso della scorta da parte della compagna, Olivia Paladino ...La foto è quella della coppia Draghi — il presidente del Consiglio e la moglie — in fondo ad una sala, seduti e dialoganti fra di loro, che attendono il turno della vaccinazione da ultrasettantenni co ...