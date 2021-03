GiuliaSalemi alla guida di un nuovo show su Mediaset Play (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da poco uscita dalla Casa del Gf Vip, Giulia Salemi ha rivelato il titolo del suo nuovo programma su Mediaset Paly: ecco cosa condurrà Giulia Salemi condurrà un nuovo programma: ecco di cosa si tratta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da poco uscita dCasa del Gf Vip, Giulia Salemi ha rivelato il titolo del suoprogramma suPaly: ecco cosa condurrà Giulia Salemi condurrà unprogramma: ecco di cosa si tratta su Notizie.it.

Advertising

pennydoctk : RT @GiuseppeporroIt: Giulia Salemi alla conduzione di un programma Mediaset: tutti i dettagli (FOTO) #giuliasalemi #prelemimemories https… - AnnaLui46773210 : RT @_happiness_99: Alla conquista di mediasetplay Brava Ama, ti meriti tutto...super proud of you??? #prelemi #giuliasalemi #SalottoSalemi… - Rita72139936 : RT @salemi_fanpower: Possiamo ufficialmente dire che Giulia condurrà per la prima volta un programma tutto suo, ovvero 'Salotto Salemi', ch… - federicalicata1 : RT @GiuseppeporroIt: Giulia Salemi alla conduzione di un programma Mediaset: tutti i dettagli (FOTO) #giuliasalemi #prelemimemories https… - rose93784886 : RT @salemi_fanpower: Possiamo ufficialmente dire che Giulia condurrà per la prima volta un programma tutto suo, ovvero 'Salotto Salemi', ch… -