Giulia Salemi per il suo compleanno sostiene la fondazione Le parole di Lulù | come contribuire

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 31 marzo 2021)per il suolancia una raccolta fondi per sostenere la“Ledi”. In un giorno raccolti oltre 12mila euro e la campagna va avanti! Ieri la bella influencer, che il primo aprile compie gli anni, ha spiegato a tutte le persone che la seguono con affetto sui social, che in occasione di questo, vuole fare qualcosa di diverso. Vuole dare un contributo importante mettendoci la faccia! Ed è per questo che ha pensato alladi, per aiutare una famiglia persiana. Tantissime le persone che hanno apprezzato questo gesto di solidarietà da parte della bella ex gieffina che per questo, ha davvero tutto. L’amore, al fianco di ...