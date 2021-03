Giulia Salemi parla di Dayane, Tommaso Zorzi e sua mamma Fariba (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chiusa la porta rossa del GF Vip adesso Giulia Salemi pensa al suo nuovo programma, ma sul settimanale Chi ha fatto un bilancio della sua seconda avventura nella casa di Cinecittà. La fidanzata di Pretelli ha parlato del suo rapporto con Dayane Mello, che ha definito “amore”. “Dayane è stata la rivelazione più bella perché inaspettata. Ci conosciamo da anni, ma il GF Vip è stato l’occasione per conoscerci meglio. La nostra è una storia d’amore fatta di allontanamenti e avvicinamenti. Quando ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa di suo fratello, le ho detto: “Azzeriamo tutto, sono qui per te“. E ho mantenuto la promessa anche fuori”. Nonostante la maretta delle ultime settimane al GF Vip, la Salemi ha speso delle belle parole anche per Tommaso ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chiusa la porta rossa del GF Vip adessopensa al suo nuovo programma, ma sul settimanale Chi ha fatto un bilancio della sua seconda avventura nella casa di Cinecittà. La fidanzata di Pretelli hato del suo rapporto conMello, che ha definito “amore”. “è stata la rivelazione più bella perché inaspettata. Ci conosciamo da anni, ma il GF Vip è stato l’occasione per conoscerci meglio. La nostra è una storia d’amore fatta di allontanamenti e avvicinamenti. Quando ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa di suo fratello, le ho detto: “Azzeriamo tutto, sono qui per te“. E ho mantenuto la promessa anche fuori”. Nonostante la maretta delle ultime settimane al GF Vip, laha speso delle belle parole anche per...

