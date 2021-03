Giulia Salemi: il nuovo programma tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) La bella Giulia Salemi recentemente ha annunciato che presto condurrà un programma tutto suo su Mediaset Play dal titolo “Salotto Salemi” che prenderà il via venerdì 16 Aprile. Ma quali argomenti tratterà l’ex gieffina? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla trasmissione condotta dall’influencer italo-persina. Giulia Salemi reduce dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip è pronta per lanciarsi in nuove avventure. L’influencer italo persiana dopo aver lanciato la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) La bellarecentemente ha annunciato che presto condurrà untutto suo su Mediaset Play dal titolo “Salotto” che prenderà il via venerdì 16 Aprile. Ma quali argomenti tratterà l’ex gieffina? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla trasmissione condotta dall’influencer italo-persina.reduce dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip è pronta per lanciarsi in nuove avventure. L’influencer italo persiana dopo aver lanciato la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - CIAfra73 : Giulia Salemi debutta con un suo programma su Mediaset Play: tutti i dettagli! #SalottoSalemi - Rosmello_92 : RT @GiuseppeporroIt: Mediaset: dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche Dayane Mello sarà al timone di un programma tutto suo #mediaset… - lamartz : RT @SpettacoliNEWS: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a 'Chi': 'Nessuno tocchi il nostro amore'! ?? #Prelemi @GiuliaSalemi93 @pierpaolopr… - cristina10435 : RT @itsleviosa15: ma tutte quelle che dicevano che Giulia Salemi non sarebbe arrivata da nessuna parte? che non avrebbe mai condotto un pro… -