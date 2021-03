Giulia De Lellis | solo ora ha raccontato tutto | ‘Io volevo quella parte e ci sono riuscita’ | le sue parole sul film

(Di mercoledì 31 marzo 2021) In alcune delle sue Instagram Stories,Deha svelato qualche piccolo ‘retroscena’ in più sul: le sue. È l’evento che più aspettavamo: l’uscita delconDe. In attesa di poterla vedere sul piccolo schermo alle prese con ‘Love Island’, l’influencer romana sarà la protagonista indiscussa di una pellicola L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

Costanzo : Questa sera sul palco del #MaurizioCostanzoShow ci sarà la bellissima influencer Giulia De Lellis ?? Vi aspettiamo i… - tinitasbeauty : felice del fatto che esistano anche persone come fedez e chiara ferragni quando giulia de lellis ha il diritto di parola - damncatra : @Permalosa02 @MartyConLaY io dico giulia de lellis - besogoldenn : perché il mondo del web non è solo Giulia de lellis che denigra le persone ma anche e soprattutto Chiara e Fedez ch… - vincenzo_1972 : @Costanzo Giulia De Lellis influenzami il mio item!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

... Simone (Ginevra Francesconi), o ssessionata dal mondo dei social e con l obiettivo di diventare una influencer , emulando il successo e il business di Ele - O - Nora (De). Paolo e ...La bella influencerDecondivide una foto su Instagram in cui appare sensuale con pantaloncini e top cortoDeè stupenda in una foto Instagram in cui appare con pantaloncini, top corto e ...«Penso che fare l'influencer sia un lavoro meraviglioso, che lo si faccia sui social o in radio, come capita a me», commenta Fabio Volo all'Ansa. «Credo l'umanità si sia evolu ...In alcune delle sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha svelato qualche piccolo 'retroscena' in più sul film: le sue parole.