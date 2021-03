Giulia De Lellis | online un nuovo video inedito di Genitori Vs Influencer | la clip

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La partecipazione a Uomini e Donne di diversi anni fa ha regalato aDegrande visibilità e un successo davvero degno di nota. La sua storia con Andrea Damante ha fatto letteralmente sognare i fan del dating show. Ma i numerosissimi follower, dopo averla amata in coppia, continuano a sostenerla anche adesso, accanto al suoamore Carlo Gussalli Beretta.seguitissima, dopo il Trono Classico,ha partecipato al Grande Fratello Vip, si è cimentata come scrittrice, insieme a Gemma Galgani ha dato vita a Giortì e chi più ne ha, più ne metta. Ma nei prossimi giorni, la Deesordirà anche inVs. Si tratta del film di film di Michela Andreozzi, che vedràrecitare accanto a ...

... anche grazie all'intervento della 'regina' degli influencer, la Millenial interpretata daDe. La regista spiega: 'Questa generazione mi sembra abbia uno strano abbinamento tra un'...... uno degli ultimi? La sua partecipazione fissa a tutte le puntate della nuova edizione de Il Maurizio Costanzo Show , dopo la recente registrazione in compagnia diDe. Tommaso Zorzi ...Vive molto male il fatto che lei stia crescendo ma sarà lui man mano a diventare vittima dei social, anche grazie all'intervento della "regina" degli influencer, la Millenial interpretata da Giulia De ...Cosa è disposto a fare un padre per proteggere la figlia adolescente decisa a diventare una star dei social? Nel film Genitori vs Influencer (su Sky Cinema e Now dal 4 aprile) Fabio Volo, ...