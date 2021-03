Giulia De Lellis | da influencer al primo film | “Grandissimo onore” Quando lo vedremo?

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Deè passata dall’esseread attrice con il suo. “”, ha dichiarato.loDe(Getty Images)è l’italiana per eccellenza: bella, giovanissima, spigliata e molto grintosa. Da Uomini e donne, la Dene ha fatta di strada! Prima opinionista di Barbara D’Urso, poi testimonial per il noto marchio di intimo Tezenis, la carriera diè inarrestabile. Questa sera l’sarà ospite dell’ambito salotti di Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo Show, in seconda serata su Canale 5, insieme a Tommaso Zorzi e Beatrice ...

... perché vive da sola; una scuola il cui preside scafatissimo (Massimiliano Bruno) invoca corsi da influencer per richiamare allievi e un'influenzatrice vera,De, che fa se stessa, tra ...Cosa è disposto a fare un padre per proteggere la figlia adolescente decisa a diventare una star dei social? Nel film Genitori vs Influencer (su Sky Cinema e Now dal 4 aprile) Fabio Volo, prof di ...Vive molto male il fatto che lei stia crescendo ma sarà lui man mano a diventare vittima dei social, anche grazie all'intervento della "regina" degli influencer, la Millenial interpretata da Giulia De ...Giulia De Lellis, che fa se stessa, tra limousine a noleggio, prodotti da sponsorizzare e lustrini stile Ferragni. E poi Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi, utili icone tv, "perché siamo abituati ad ...