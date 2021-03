Gira in bici con il padre: aggredito da un cinghiale (Di mercoledì 31 marzo 2021) A Castel Gandolfo il giro in bicicletta con il padre si trasforma in tragedia , figlio azzannato da un cinghiale padre e figlio erano in bici sulla spiaggia del lago Abano, a Castel Gandolfo, quando è accaduto l’incredibile. La piacevole passeggiata si è trasformata in tragedia quando un cinghiale di grossa taglia ha azzannato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021) A Castel Gandolfo il giro incletta con ilsi trasforma in tragedia , figlio azzannato da une figlio erano insulla spiaggia del lago Abano, a Castel Gandolfo, quando è accaduto l’incredibile. La piacevole passeggiata si è trasformata in tragedia quando undi grossa taglia ha azzannato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

