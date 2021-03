Giovanni?Peduto | il musicista – dottore illustra i suoi trattamenti chinesiologici sensoriali

(Di giovedì 1 aprile 2021) di Monica De Santise chinesiologo. Giovanni Peduto di Altavilla Silentina, riesce ad unire le sue due grandi passioni in una sola. Infatti è riuscito ad utilizzare la sua musica neiche applica su ipazienti… “Da bambino sognavo di fare ilrock, poi ho studiato e mi sono laureato in Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattative e alla fine ho cercato di trovare un modo per unire i due lavori” racconta Peduto, che a breve presenterà un nuovo progetto musicale al quale ha collaborato anche Luca Colombo, il chitarrista dell’orchestra di Sanremo… “La musica è una passione, come detto, che ho da sempre, da 20 anni cerco di farla ad un certo livello e finalmente sto riuscendo, con il mio gruppo, a raggiungere anche traguardi importanti. Abbiamo partecipato a Sanremo Rock, fatto ...

La musica incontra la terapia contro ansia e stress: i trattamenti chinesiologici sensoriali del musicista e dottor…

