Giordana Angi e il coraggio di essere se stessi Grazie alla musica e a uno “zio” molto particolare…

(Di mercoledì 31 marzo 2021), la voce più struggente di Amici guarda le foto Vannes, anfiteatro che si affaccia sul Golfo del Morbihan (“piccolo mare”, in bretone), una delle più belle baie del mondo, luogo unico che fonde mare e terra, citato da Cesare nel De bello Gallico, capitale dei duchi di Bretagna, scrigno che racchiude la magnifica cathédrale Saint-Pierre de Vannes, caratteristiche case a graticcio e ostriche in abbondanza. È nata qui, 27 anni, da madre francese – assistente di volo – e padre italiano. Qui è nata e qui ha vissuto i primi anni ...

JACKERSROCYRUS : E pensare che questa canzone favolosa l'ha scritta la mitica Giordana Angi ???? #amici20 - godblessmtr : Vi svelo una cosa choc: questa canzone l’ha scritta Giordana Angi. Da “casa” a questa ciofeca.. #amici20 - RADIOEFFEITALIA : Giordana Angi - Amami adesso - radioeXXtra : #NowPlaying Siccome sei (ITA-2021.1) Giordana Angi - jiminnamoro : comunque giordana angi è la mia ragazza ideale -

... Random prende parte ad Amici speciali insieme ad Irama, Michele Bravi, The Kolors, Alberto Urso eper poi pubblicare, nel giugno 2020, il suo primo Ep intitolato Montagne russe . A ...Arisa è stata esclusa dal Festival di Sanremo 2020 a causa della somiglianza del suo brano con quello di, ma ha partecipato alla kermesse in qualità di ospite. La carriera di Arisa: ...