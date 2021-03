Gianni Morandi in ripresa | il regalo inaspettato lo commuove | le prove

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in, a sorprendere è ilche riceve in ospedale, di cosa si tratta. E’ ancora ricoverato in ospedale il cantante bolognese che qualche settimana fa è rimasto vittima dello stesso fuoco che lui aveva acceso nel suo giardino e che lo ha costretto al centro grandi ustionati. Oggi in continua

Advertising

MahmoodStories : E poi ci sono io che solo dopo mezzora ho capito che Ale è nello studio/casa di Dario ???? e si che ieri era seduto s… - _giad_a__ : RT @17itiswhatitis_: da oggi Gianni Morandi stan account @Louis_Tomlinson , va vaffanculo - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianni Morandi - Si può dare di più - 1f6eed3c8c1c4e4 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Che sia lo stesso di Bersani?!? 69 anni più nero di Gianni Morandi.... CHEFFFFFIGURADIMMMMERRRDA - sanguenelIevene : A Gianni Morandi non piace questo elemento -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Il consiglio più bello ce lo ha dato: 'Dovete fare quello che siete'". Fuori dalla Romagna eravate semisconosciuti e ora tutti vi vogliono. "A Sanremo siamo emersi giorno per giorno. ...... ha continuato la propria carriera di solista in qualità sia di interprete che di autore per altri grandi artisti quali Morgan, Patty Pravo, Carmen Consoli,, Franco Battiato. ...Abbiamo capito che eravamo lì quando siamo tornati. Il consiglio più bello ce lo ha dato Gianni Morandi: “Dovete fare quello che siete”». Fuori dalla Romagna eravate semisconosciuti e ora t ...Bellissima caricatura di un'arista di Fano C'è chi disse "Gianni Morandi ha preso fuoco!". Diciamo che la frase non è corretta né gentile, ma la sostanza era quella. A giorni di distanza, tra cure med ...