GF Vip 5, Dayane Mello avvistata con Mario Balotelli: è ritorno di fiamma? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come in tanti avevano ipotizzato, l’uomo di cui Dayane Mello parlava in una recente intervista, quello che aveva già frequentato in passato e che starebbe frequentando nuovamente, è proprio Mario Balotelli. “Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia. Nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato” aveva dichiarato Dayane. “Ma se vi mando una foto succede un macello”. E proprio come confessato dalla modella brasiliana nella Casa del Grande Fratello Vip 5, lei e Balotelli si sono frequentati diverse volte, ma si sono persi per le circostanze della vita. Entrambi hanno avuto figli con altre persone, ma a quanto pare galeotto è stato ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Come in tanti avevano ipotizzato, l’uomo di cuiparlava in una recente intervista, quello che aveva già frequentato in passato e che starebbe frequentando nuovamente, è proprio. “Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia. Nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato” aveva dichiarato. “Ma se vi mando una foto succede un macello”. E proprio come confessato dalla modella brasiliana nella Casa del Grande Fratello Vip 5, lei esi sono frequentati diverse volte, ma si sono persi per le circostanze della vita. Entrambi hanno avuto figli con altre persone, ma a quanto pare galeotto è stato ...

Advertising

melissa_ipe : RT @blogtivvu: Giulia Salemi: “Dayane Mello è il colpo di scena del GF Vip!” - blogtivvu : Giulia Salemi: “Dayane Mello è il colpo di scena del GF Vip!” - vip_erella : Fate come me: non seguo Dayane, ho saputo del suo programma, non lo guarderò; non seguo pier, non so nemmeno cosa s… - EireenViolet : GF Vip Mario Balotelli fa una battuta volgare a DAY in diretta:'Mi vuole lì dentro poi dice,ahi ahi basta,fa male!'… - gfvip_comment : RT @Bianca26122020: Pensando a quando Dayane alla fine della puntata di 'domenica vip' nella casa, disse a Giuli che era bravissima e condu… -