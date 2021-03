Gesù: chi lo ha veramente condannato a morte? (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questi giorni, vicini alla Pasqua, è inevitabile non pensare al personaggio storico più importante, almeno per una buona parte di mondo: Gesù. Tutti abbiamo studiato tra i banchi di scuola e del catechismo della sua passione e morte. Ma nonostante questo quanti si sono fatti domande per capire qual’era il contesto storico, perchè è Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questi giorni, vicini alla Pasqua, è inevitabile non pensare al personaggio storico più importante, almeno per una buona parte di mondo:. Tutti abbiamo studiato tra i banchi di scuola e del catechismo della sua passione e. Ma nonostante questo quanti si sono fatti domande per capire qual’era il contesto storico, perchè è

Advertising

RaiTre : #CorradoAugias 'La rivoluzione della misericordia, della povertà, dell'amore, Gesù indica una strada a chi non si r… - vaticannews_it : #24marzo #PapaFrancesco all'udienza generale sulla preghiera in comunione con la Madre di Gesù : Maria vicina a chi… - MTuratello : RT @SacraScrittura: Gesù disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà». (Giovanni 11, 25) - smarucci461 : RT @migliaccio31: @ValerioLivia @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @marialves53 @BaroneZaza70… - nerialessandro2 : Chi fa la #spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù...... e non me la ricordo più, però continuava altroché se continuava.... -

Ultime Notizie dalla rete : Gesù chi Settimana Santa, il messaggio di monsignor Satriano Vivere la passione, morte e risurrezione di Gesù, è lasciarsi toccare da quella tenerezza di Dio ... ma mai come ora spiritualmente vicino a ciascuno, soprattutto a chi sperimenta il tempo della prova ...

Triduo pasquale, il messaggio del Vescovo ai fedeli e ai detenuti ... far giungere a tutti e a ciascuno un messaggio di speranza: che non viene da me, ma da Gesù ... Ma chi può dare speranza ai morti?

Vivere la passione, morte e risurrezione di, è lasciarsi toccare da quella tenerezza di Dio ... ma mai come ora spiritualmente vicino a ciascuno, soprattutto asperimenta il tempo della prova ...... far giungere a tutti e a ciascuno un messaggio di speranza: che non viene da me, ma da... Mapuò dare speranza ai morti?