Germania | dubbi su AstraZeneca Macron parla alle 20 alla Francia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo casi di trombosi cerebrale su alcune donne under 55, da ieri la Commissione vaccino raccomanda somministrazione per over 60. Il presidente francese nonva da novembre, mese di altro picco ...

Dopo casi di trombosi cerebrale su alcune donne under 55, da ieri la Commissione vaccino raccomanda somministrazione per over 60. Il presidente francese non parlava da novembre, mese di altro picco ...Dopo alcuni casi di trombosi cerebrale su donne sotto i 55 anni, da ieri la commissione permanente per il vaccino raccomanda la somministrazione solo agli over 60. Il presidente francese non parlava ...La cancelliera della Germania, Angela Merkel non ha dubbi ed è pronto a farsi somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca: le ultime.L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha registrato il nome ufficiale del proprio vaccino anti-Covid, che diventerà «Vaxzevria». Lo ha approvato e comunicato l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). «Da ...