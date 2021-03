Germania, disoccupazione stabile a marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ stabile la disoccupazione in Germania a marzo. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato si conferma al 6% come il mese precedente e atteso dagli analisti. Parallelamente, c’è stato un calo di 8mila disoccupati dopo il calo di 37mila rilevato a febbraio (dato rivisto da -41 mila) e contro una flessione di 13mila unità stimato dagli analisti.Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) scende a 2,745 milioni dai 2,752 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,827 milioni da 2,904 milioni precedenti. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – E’lain. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso didestagionalizzato si conferma al 6% come il mese precedente e atteso dagli analisti. Parallelamente, c’è stato un calo di 8mila disoccupati dopo il calo di 37mila rilevato a febbraio (dato rivisto da -41 mila) e contro una flessione di 13mila unità stimato dagli analisti.Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) scende a 2,745 milioni dai 2,752 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,827 milioni da 2,904 milioni precedenti.

