Genoa-Fiorentina | probabili formazioni e in tv

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il matchin programma per sabato 3 aprile al Luigi Ferraris alle ore 15.00 è valido per la 29^ giornata di Serie A. I rossoblù al 13° posto sono reduci dalla vittoria di Parma in rimonta, dopo che il successo non arrivava addirittura da sei giornate. Sono state, invece, delle settimane calde per lache, dopo il KO interno contro il Milan, ha cambiato anche allenatore con le dimissioni di Prandelli e il ritorno di Iachini. I Viola si trovano al 14° posto con 2 punti in meno del: come si presentano le due squadre? Dopo le tre vittorie consecutive arrivate a cavallo tra fine gennaio ed inizio febbraio, ilha poi incanalato sei risultati negativi, raccogliendo soltanto quattro punti. Trend che si è ...