"Genitori vs Influencer": l'educazione dei figli al tempo dei social. E zio Frassica nel cast (Di mercoledì 31 marzo 2021) I social network sono roba per mentecatti o uno strumento di evoluzione tramite il quale poter raccontare il proprio mondo? E soprattutto, come devono comportarsi i Genitori – i cosiddetti “ boomer... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 marzo 2021) Inetwork sono roba per mentecatti o uno strumento di evoluzione tramite il quale poter raccontare il proprio mondo? E soprattutto, come devono comportarsi i– i cosiddetti “ boomer...

Advertising

zazoomblog : Genitori vs Influencer De Lellis Divento attrice ma rimango autentica con i miei follower - #Genitori #Influencer… - leggoit : Genitori vs Influencer, Giulia De Lellis “Divento attrice, ma rimango autentica con i miei follower” - zazoomblog : Acne e imperfezioni: il tema è ricorrente anche in “Genitori vs Influencer” ma si affronta con ironia! -… - snakebob82 : Passi il nome, secondo me ridicolo, ma un profilo social ad un bambino di 3 anni non deve esistere, soprattutto di… - sfiorata82 : RT @RollingStoneita: Titoli in pole position agli Oscar come #Nomadland e 'Judas and the Black Messiah', ma anche la commedia con Fabio Vol… -