Gazzetta: Aguero alla Juve, col decreto crescita si può fare. E non c'è il rischio Suarez

Aguero alla Juventus? Secondo la Gazzetta è possibile. La Juventus ci sta pensando e anche provando. I principali rivali sono Barcellona e Psg, ma tutto è legato a Leo Messi. Tutto passa per il decreto crescita che consentirebbe alla Juventus di risparmiare il 50% delle tasse. Aguero guadagna 15 milioni netti a stagione. Non vorrebbe abbassare di molto le sue pretese. alla fine la cifra dipenderà anche dalla lunghezza del prossimo contratto: 3 anni? Dai primi approcci è apparso chiaro che chiede almeno 10 milioni di euro netti l'anno. E, con l'attuale regime, al club di Andrea Agnelli costerebbe al lordo 15 milioni, non 20. Dieci milioni netti a Dybala, invece, costerebbero ...

