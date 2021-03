Garavaglia | lasciapassare europeo prima dell' estate 

Leggi su agi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Une il temae date per le riaperture in Italia, settore per settore. Sono le due leve, sulle quali agire rapidamente, annunciate dal ministro del Turismo Massimo. Oggi a Olbia per l'inaugurazione del centro per test sul Covid all'aeroporto 'Costa Smeralda', il titolare del dicastero ha fatto il punto sullo strumento individuato a livello Ue per viaggiare in sicurezza. "L'intenzione dei ministri del Turismoè di far partire il green pass, che noi chiamiamo'estate: c'è una forte accelerazione su questo". E "prevede tre dati: o si è vaccinati o non lo si è ma si è avuto il Covid e si è guariti oppure ci si ...