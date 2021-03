Game of Thrones, dopo il successo su HBO i libri di Martin incontrano il palcoscenico di Broadway (Di mercoledì 31 marzo 2021) Game of Thrones è stato spesso chiamato in causa per i suoi livelli quasi shakespeariani di intrigo e dramma teatrale. Quindi non è esattamente una sorpresa che la prossima mossa per il franchise sia il debutto sul palcoscenico: un nuovo spettacolo di Broadway basato sulla popolare serie fantasy di George R.R. Martin è ora in lavorazione, secondo un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter. L’obiettivo è di mettere in scena lo spettacolo di Game of Thrones a partire dal 2023, in luoghi già stabiliti come New York City, nel West End di Londra e in Australia. Dominic Cooke sarà alla regia, con Simon Painter e Tim Lawson che vestiranno invece i ruoli di produttori. Si dice che lo spettacolo sia un prequel ambientato durante il Grande Torneo di Harrenhal, 16 anni ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021)ofè stato spesso chiamato in causa per i suoi livelli quasi shakespeariani di intrigo e dramma teatrale. Quindi non è esattamente una sorpresa che la prossima mossa per il franchise sia il debutto sul: un nuovo spettacolo dibasato sulla popolare serie fantasy di George R.R.è ora in lavorazione, secondo un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter. L’obiettivo è di mettere in scena lo spettacolo diofa partire dal 2023, in luoghi già stabiliti come New York City, nel West End di Londra e in Australia. Dominic Cooke sarà alla regia, con Simon Painter e Tim Lawson che vestiranno invece i ruoli di produttori. Si dice che lo spettacolo sia un prequel ambientato durante il Grande Torneo di Harrenhal, 16 anni ...

