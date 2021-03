Game of Games – Gioco Loco, stasera in tv: orario, canale, cast, Simona Ventura, chi sono gli ospiti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutto pronto per il nuovo Game-show in onda a partire da stasera, mercoledì 31 marzo, su Rai 2. Alla conduzione per6 puntate Simona Ventura, pronta a regalare al pubblico da casa puro divertimento e leggerezza. Game of Games – Gioco Loco, stasera in tv: cast, chi sono gli ospiti La versione italiana del Game show, prodotta da Blu Yazmine per Rai 2, vedrà giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 vip, affiancati da altri 6 concorrenti non appartenenti al mondo dello spettacolo, i cosiddetti “Nip”. Lo scopo è quello di arrivare al Gioco finale e portare a casa il montepremi. Questa sera i sei vip che si sfideranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutto pronto per il nuovo-show in onda a partire da, mercoledì 31 marzo, su Rai 2. Alla conduzione per6 puntate, pronta a regalare al pubblico da casa puro divertimento e leggerezza.ofs –in tv:, chigliLa versione italiana delshow, prodotta da Blu Yazmine per Rai 2, vedrà giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 vip, affiancati da altri 6 concorrenti non appartenenti al mondo dello spettacolo, i cosiddetti “Nip”. Lo scopo è quello di arrivare alfinale e portare a casa il montepremi. Questa sera i sei vip che si sfideranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Game Games Game of Games, il gioco loco di Simona Ventura. I concorrenti della prima puntata Un nuovo programma televisivo è atteso su Rai2. Si tratta di Game of Games, Gioco loco che debutterà in prima serata mercoledì 31 marzo . Sei puntate insieme a Simona Ventura che si occuperà della conduzione dello show televisivo a base di sfide tra VIP e NIP (...

Torna SuperSimo per portarvi al lunapark: "Game of Games" dove si sfidano vip e nip SuperSimo torna su Raidue. Con quell'energia e quella forza che l'ha sempre contraddistinta, nella buona e nella cattiva sorte. È carica nonostante sia appena uscita dall'infezione del virus, che le h ...

