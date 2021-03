Galliani dopo il Covid: “Ho sofferto le pene dell’inferno” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Ho avuto molta paura” e “quando ho visto la luce” dopo 11 giorni in terapia intensiva “ho pianto”. Adriano Galliani, ad del Monza calcio, ospite di Porta a Porta, ha raccontato la sua battaglia contro il Covid. “Dal 7 al 18 marzo, 11 giorni e 11 notti al San Raffaele di Milano in terapia intensiva ed ho avuto molta paura”, ha affermato ringraziando infermieri e medici che lo hanno colpito per l'”umanità e la bravura”: “Mi curavano con passione, mi commuovo solo a ricordare queste cose perché ne sono uscito da pochissimo e sono stato in pericolo di vita”. “Non vedere la luce per 11 giorni, visto che io sono un po’ claustrofobico e se posso non prendo gli ascensori e quando sono dentro un’ascensore non mi sento tranquillo, è dura, soffrivo le pene dell’inferno”, ha sottolineato il senatore. “Quando ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Ho avuto molta paura” e “quando ho visto la luce”11 giorni in terapia intensiva “ho pianto”. Adriano, ad del Monza calcio, ospite di Porta a Porta, ha raccontato la sua battaglia contro il. “Dal 7 al 18 marzo, 11 giorni e 11 notti al San Raffaele di Milano in terapia intensiva ed ho avuto molta paura”, ha affermato ringraziando infermieri e medici che lo hanno colpito per l'”umanità e la bravura”: “Mi curavano con passione, mi commuovo solo a ricordare queste cose perché ne sono uscito da pochissimo e sono stato in pericolo di vita”. “Non vedere la luce per 11 giorni, visto che io sono un po’ claustrofobico e se posso non prendo gli ascensori e quando sono dentro un’ascensore non mi sento tranquillo, è dura, soffrivo le”, ha sottolineato il senatore. “Quando ...

limacchi : @irepoc85 @acmilan Galliani ci aveva trasformati peggio dei ratti nati dopo. Tutto andava bene e siamo super competitivi. - dieguito82 : RT @MilanFo60352769: Ruiu è un lecchino seriale. Dopo aver praticamente consumato il culo di Galliani sperando in un posto a Mediaset mai a… - st_larochelle : @matteo_milan91 @dello__98 Ma io parlo in generale, sono dati di fatto. Nel momento clou del campionato Galliani no… - svirgola2 : RT @tanzmax: Nell'ora supremissima dell'unità naziunala: Galliani guarisce dal #Covid dopo essersi fatto ricoverare in via precauzionale: l… - tanzmax : Nell'ora supremissima dell'unità naziunala: Galliani guarisce dal #Covid dopo essersi fatto ricoverare in via preca… -