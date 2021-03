Galliani | «Covid? Ho pianto dopo aver visto la luce»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Adriano, amministratore delegato del Monza, ha parlato del suo stato di saluteessere guarito dal Coronavirus Adriano, amministratore delegato del Monza, ha parlato alla trasmissione Porta a Porta su Rai Uno del suo stato di saluteessere guarito dal Coronavirus. «Ho avuto molta paura e quando holaundici giorni di terapia intensiva ho. Voglio innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri che mi hanno colpito per la bravura e l’umanità, mi curavano con passione e mi commuovo solo a ricordare queste cose. Non vedere laper 11 giorni, per me che sono un po’ claustrofobico e se posso non prendo gli ascensori, è stata dura, soffrivo le pene dell’inferno e quando ...