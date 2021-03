Futuro Aguero, l’Independiente ci prova: “Torna a casa Kun…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sergio Aguero dirà addio al Manchester City al termine della stagione. Nelle scorse ore l'annuncio ufficiale da parte del diretto interessato e del club, ma adesso la domanda è solo una: dove giocherà il Kun nella prossima annata? Il centravanti sarà un parametro zero e farà gola a tantissimi top club tra cui anche Barcellona, Juventus e Inter tra le squadra maggiormente interessate. Ma anche in Argentina c'è chi sembra nutrire grandi possibilità di vedere il calciatore accettare un'eventuale proposta: l'Independiente.Aguero, l'Independiente chiamacaption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="833" Aguero (getty images)/captionDa quanto si apprende da diversi media tra cui Soy Del Rojo, l'Independiente sogna davvero un ritorno di Sergio Aguero "a casa". Yoyo Maldonado, segretario tecnico del ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sergiodirà addio al Manchester City al termine della stagione. Nelle scorse ore l'annuncio ufficiale da parte del diretto interessato e del club, ma adesso la domanda è solo una: dove giocherà il Kun nella prossima annata? Il centravanti sarà un parametro zero e farà gola a tantissimi top club tra cui anche Barcellona, Juventus e Inter tra le squadra maggiormente interessate. Ma anche in Argentina c'è chi sembra nutrire grandi possibilità di vedere il calciatore accettare un'eventuale proposta: l'Independiente., l'Independiente chiamacaption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="833"(getty images)/captionDa quanto si apprende da diversi media tra cui Soy Del Rojo, l'Independiente sogna davvero un ritorno di Sergio"a". Yoyo Maldonado, segretario tecnico del ...

Advertising

ItaSportPress : Futuro Aguero, l'Independiente ci prova: 'Torna a casa Kun...' - - marco171292 : Abbiamo il secondo attacco più prolifico in Europa (contando i 5campionati principali) ma via loro, Aguero sarebbe… - Fondamentali1 : ?? Le prime pagine di mercoledì #31Marzo #Under21, la 'furbizia' del #Torino, il futuro mercato della #Juventus d… - junews24com : Calciomercato Juve, cinque offerte per Aguero - juventibus : RT @valeriovitali91: 'Sebbene Aguero sia un giocatore che si porta dietro un alone di tecnica ed esperienza di assoluto livello, non è ciò… -