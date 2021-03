“Furbo” il Torino | “sleale” il Napoli… La giustizia sportiva si arrende alla legge e si rifugia nelle offese

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Fa una certa tenerezza rintracciare su Google tutto il “pugnodurismo” passato di Gravina, e della Federcalcio, contro “i furbetti del Protocollo”. Con quell’abuso di tic giornalistici per cui lo stesso titolo può confezionarsi sulla misura di eventi molto diversi tra loro, è da prima dell’estate che leggiamo di “tolleranza zero” per chi non avrebbe rispettato i comandamenti che il calcio s’era dato per portare avanti il campionato in mezzo ad una pandemia ondivaga. Col passare dei mesi, e delle sentenze, la tolleranza ha sbracato. Da zero a uno, ora a due. Fino ad una resa incondizionata, riassumibilemotivazioni che la Corted’Appello della Figc ha scritto sul “caso” Lazio-: “non capisco ma mi adeguo”, manco Piero Sandulli fosse il comunista romagnolo di Quelli della notte. Nella sostanza la Corte alza le mani: la ...

Viviamo in un paese dove chi ha le conoscenze giuste per saltare una fila è considerato un. E chi trova il modo per evitare una coda? Un ganzo. E lo dimostrano anche le attuali, quotidiane vicende legate alla somministrazione dei vaccini. Ogni categoria ha vantato il diritto di ...Castello si è rivolto direttamente ai chivassesi, circa 27mila persone: ' Chi non indossa la mascherina correttamente, chi non igienizza le mani, chi crea assembramenti non è il piùdi tutti ma ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Enrico Lubrano, avvocato ...Crosetti su Repubblica: non aver riscritto il protocollo dopo la sentenza su Juve-Napoli è il peccato capitale di Figc e Lega ...