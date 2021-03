Fumetti da collezione per superare gli esami senza farli, arrestati impiegati (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - esami superati, senza mai affaticarsi a studiare per sottoporsi alla prova. Una laurea conseguita saltando a pié pari qualche gradino sul quale si poteva scivolare. Tasse non pagate, apparentemente in maniera lecita. Tutto questo garantivano due dipendenti dell'università di Salerno ora arrestati. Sono ai domiciliari, dopo un'indagine della Guardia di finanza delegata dalla procura salernitana. E devono rispondere di accesso abusivo a sistema informatico, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, e induzione indebita a dare o utilità. Le indagini sono partite da una denuncia presentata dallo stesso ateneo che attraverso un audit interno aveva rilevato irregolarità nella procedura di immatricolazione di due studenti della facoltà di Medicina. Due ragazzi che però non erano classificati in posizione utile ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI -superati,mai affaticarsi a studiare per sottoporsi alla prova. Una laurea conseguita saltando a pié pari qualche gradino sul quale si poteva scivolare. Tasse non pagate, apparentemente in maniera lecita. Tutto questo garantivano due dipendenti dell'università di Salerno ora. Sono ai domiciliari, dopo un'indagine della Guardia di finanza delegata dalla procura salernitana. E devono rispondere di accesso abusivo a sistema informatico, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, e induzione indebita a dare o utilità. Le indagini sono partite da una denuncia presentata dallo stesso ateneo che attraverso un audit interno aveva rilevato irregolarità nella procedura di immatricolazione di due studenti della facoltà di Medicina. Due ragazzi che però non erano classificati in posizione utile ...

Advertising

Agenzia_Italia : Fumetti da collezione per superare gli esami senza farli, arrestati impiegati - esajas1 : RT @_DAGOSPIA_: ESAMI TRUCCATI IN CAMBIO DI FUMETTI DA COLLEZIONE: AI DOMICILIARI 2 DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI - sulsitodisimone : Fumetti da collezione per superare gli esami senza farli, arrestati impiegati - boni_castellane : ?????? ESAMI TRUCCATI IN CAMBIO DI FUMETTI DA COLLEZIONE: AI DOMICILIARI 2 DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI - veratto_A : RT @_DAGOSPIA_: ESAMI TRUCCATI IN CAMBIO DI FUMETTI DA COLLEZIONE: AI DOMICILIARI 2 DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI -