“Full Metal Jacket”, stasera in tv la guerra secondo Kubrick (Di mercoledì 31 marzo 2021) stasera Iris ripropone il capolavoro di Stanley Kubrick “Full Metal Jacket” con Ronald Lee Ermey e Mattew Modine. È un film per cui il grande regista americano è stato candidato all‘Oscar per la miglior sceneggiatura non originale insieme a Michael Herr e Gustav Hasford In una base dei Marines delle giovani reclute vengono sottoposte ad un duro e disumano addestramento dallo spietato sergente maggiore Hartman. È l’inizio di “Full Metal Jacket” il penultimo cult di Stanley Kubrick. Un film uscito in un periodo in cui il racconto della guerra del Vietnam era molto sentito nel cinema americano a 15 anni alla sua fine. Prima di questo lungometraggio era uscio in fatti il capolavoro di Oliver Stone “Platoon” Dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)Iris ripropone il capolavoro di Stanley” con Ronald Lee Ermey e Mattew Modine. È un film per cui il grande regista americano è stato candidato all‘Oscar per la miglior sceneggiatura non originale insieme a Michael Herr e Gustav Hasford In una base dei Marines delle giovani reclute vengono sottoposte ad un duro e disumano addestramento dallo spietato sergente maggiore Hartman. È l’inizio di “” il penultimo cult di Stanley. Un film uscito in un periodo in cui il racconto delladel Vietnam era molto sentito nel cinema americano a 15 anni alla sua fine. Prima di questo lungometraggio era uscio in fatti il capolavoro di Oliver Stone “Platoon” Dopo ...

Advertising

nonsonpago1 : RT @BlobRai3: ' FULL METAL JACKET '. ('Giri di Merkel'). La Germania vieta Astrazeneca agli under 60 Merkel segue Francia e Canada, scavalc… - Schetweet : Segnalo FULL METAL JACKET su Iris alle 21.10 - valleinmogano : @dleb_i a me è uscito full metal alchemist che non ho mai visto?? - LichtLuxLucia : @Ecate31 Io amo le graphic novel, più che altro, di manga non ne leggo molti. L'ultimo che ho letto è stato Full Metal Alchemist - ShiromaruTaisho : Hoy se termina full metal jsjsj -