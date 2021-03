Fs: il gruppo mantiene la posizione finanziaria nonostante il Covid (Di mercoledì 31 marzo 2021) nonostante gli effetti del Coronavirus, il gruppo FS Italiane mantiene un elevato livello di solidità patrimoniale e finanziaria, con mezzi propri che a fine 2020 superano i 41,4 miliardi di euro. La posizione finanziaria Netta, che si attesta a 8,9 miliardi di euro, varia per poco più di 1,2 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2019, con un rapporto Pfn/Patrimonio netto a 0,2. Anche i giudizi delle agenzie di rating (''BBB'' da Standard Poor's e ''BBB-'' da Fitch) danno pieno riconoscimento della affidabilità patrimoniale e finanziaria del gruppo. E' quanto emerge dai risultati dell'esercizio 2020 approvati oggi dal cda. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)gli effetti del Coronavirus, ilFS Italianeun elevato livello di solidità patrimoniale e, con mezzi propri che a fine 2020 superano i 41,4 miliardi di euro. LaNetta, che si attesta a 8,9 miliardi di euro, varia per poco più di 1,2 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2019, con un rapporto Pfn/Patrimonio netto a 0,2. Anche i giudizi delle agenzie di rating (''BBB'' da Standard Poor's e ''BBB-'' da Fitch) danno pieno riconoscimento della affidabilità patrimoniale edel. E' quanto emerge dai risultati dell'esercizio 2020 approvati oggi dal cda.

Ultime Notizie dalla rete : gruppo mantiene Decreto Covid, cosa cambia dal 7 aprile al 30: bozza nuove norme La sospensione 'mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, ... Il gruppo Armani sarà infatti una delle prime aziende con sede... Read More Ambiente Addio ...

Inter, Suning mantiene la parola: risolta la questione societaria Il gruppo in questione avrebbe fornito una somma pari a 240 milioni di euro, che hanno permesso a Suning di pagare gli stipendi e le rate dei calciatori acquistati con scadenza 31 marzo. Inoltre in ...

Ferrovie: investimenti per 9 miliardi nonostante impatto Covid sui conti Sky Tg24 Inter, Suning mantiene la parola: risolta la questione societaria Inter, stano a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport Suning sarebbe riuscita a trovare una strada per risolvere la questione societaria ...

Ferrovie: investimenti per 9 miliardi nonostante impatto Covid sui conti Il Gruppo mantiene un elevato livello di solidità patrimoniale e finanziaria: la Posizione Finanziaria Netta, che si attesta a 8,9 miliardi di euro, varia per poco più di 1,2 miliardi di euro ...

