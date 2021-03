Fritz il Gatto | Gli imperdibili dell’animazione

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli anni Sessanta e Settanta hanno contribuito a formare il mondo come lo vediamo al giorno d’oggi, cambiando politica, cultura e società, eilne è il testimone come vedremo in questo speciale TITOLO ORIGINALE:the Cat. GENERE: Satira. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Ralph Bakshi. DURATA: 78 minuti. DISTRIBUTORE IN ITALIANO: Medusa Film. USCITA: 1972. Anni di sicuro più roboanti ed elettrici. Il flower power esaltato da Woodstock era finito pochi anni prima ed il 1970, sempre per rimanere in tema musicale, si è subito contraddistinto per la fine ufficiale dei Beatles e la morte del mitico Jimi Hendrix. Ma mentre le note risuonavano in lungo ed in largo tra Europa e Stati Uniti, dall’altra parte del mondo, continuava un sanguinoso conflitto come la guerra del Vietnam. Un periodo difficile dunque, pieno di rabbia e ...