Franco Risi | presidente di?Confartigianato | “Settore in crisi | molte aziende giovani a rischio”

(Di giovedì 1 aprile 2021) di Monica De Santis Il 24 marzo si è tenuta la conferenza di lancio dei Laboratori gratuiti organizzati da Confartigianato Salerno nell’ambito del progetto DARE- Day One Alliance for Employment, co-finanziato dal fondo EEA and Norway Grants per l’occupazionele e che vede il coinvolgimento di dieci organizzazioni di sette diversi paesi Europei (Italia, Grecia, Cipro, Portogallo, Austria, Lituania e Polonia). L’Italia è rappresentata da Confartigianato Salerno. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione transnazionale per affrontare le sfide europee neldell’occupazionele. Nel corso della presentazione ildi Confartigianato Salerno,, ha presentato i due Laboratori: Creazione d’Impresa e Pianificazione della Carriera che si terranno online, a ...

Advertising

franco_sala : RT @effetronky: A 12 anni Mario Girotti viene scritturato da Dino Risi per partecipare al film 'Vacanze col gangster' Sarà l'inizio di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Risi

Salernonotizie.it

"Aziende in crisi a rischio il posto per molti giovani" L'Aisp di Salerno e le adesioni per la riapertura del giorno 7. Ristoratori in campo a Napoli LE PRIME PAGINE IN FOTOIl presidente di Confartigianato Salerno ,, ha presentato i due Laboratori: Creazione d'Impresa e Pianificazione della Carriera che si terranno online, a più riprese, nel corso del 2021 ...L’evento, svoltosi in forma di diretta facebook sulla pagina di Confartigianato Salerno (Confartigianato Salerno), ha raggiunto una platea di 5000 utenti ...StampaIl 24 marzo si è tenuta la conferenza di lancio dei Laboratori gratuiti organizzati da Confartigianato Salerno nell’ambito del progetto DARE- Day One Alliance for Employment, co-finanziato dal f ...