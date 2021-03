Francia, la sindaca di Parigi vuole chiudere le scuole: “Situazione gravissima”. Macron parla alla nazione (Di mercoledì 31 marzo 2021) È da fine febbraio che la curva dei contagi in Francia ha ricominciato a salire significativamente, arrivando a superare negli ultimi giorni i 40mila casi. Inoltre, per la prima volta dallo scorso aprile, sono più di 5mila le persone ricoverato per Covid nei reparti di terapia intensiva. E se dopo il primo lockdown il Paese ha resistito nel mantenere aperte le scuole, ora l’ipotesi della chiusura torna pesantemente sul tavolo. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, chiede infatti la chiusura degli istituti, sottolineando in un’intervista a Bfmtv che “la Situazione è molto grave” e la “disorganizzazione” degli istituti scolastici “gravissima”. La sindaca ha sottolineato che oggi circa 20mila studenti “non sono in classe perché malati o perché le classi sono chiuse”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) È da fine febbraio che la curva dei contagi inha ricominciato a salire significativamente, arrivando a superare negli ultimi giorni i 40mila casi. Inoltre, per la prima volta dallo scorso aprile, sono più di 5mila le persone ricoverato per Covid nei reparti di terapia intensiva. E se dopo il primo lockdown il Paese ha resistito nel mantenere aperte le, ora l’ipotesi della chiusura torna pesantemente sul tavolo. Ladi, Anne Hidalgo, chiede infatti la chiusura degli istituti, sottolineando in un’intervista a Bfmtv che “laè molto grave” e la “disorganizzazione” degli istituti scolastici “”. Laha sottolineato che oggi circa 20mila studenti “non sono in classe perché malati o perché le classi sono chiuse”, ...

