Francia, frenano i prezzi di fabbrica (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di febbraio. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,8% dopo il +1,2% di gennaio. Su anno i prezzi hanno segnato una frenata dell’1,5% dopo il +0,1% segnalato il mese precedente. I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,8%, stesso valore per quelli relativi al mercato estero. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Rallenta la crescita deialla produzione innel mese di febbraio. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, ialle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,8% dopo il +1,2% di gennaio. Su anno ihanno segnato una frenata dell’1,5% dopo il +0,1% segnalato il mese precedente. Idei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,8%, stesso valore per quelli relativi al mercato estero.

