Francia | fermi i consumi delle famiglie a febbraio

(Teleborsa) – Fermi i consumi delle famiglie francesi a febbraio. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione nulla dopo il -4,9% segnato a gennaio (dato rivisto da -4,6%). Il dato sorprende in negativo gli analisti che erano per una crescita del 2%.

Stellantis, è sfida sull'elettrico La carenza di semiconduttori, infine, costringe a una settimana di stop la fabbrica che produce la Peugeot 308, a Sochaux (Francia). Per lo stesso problema 4 impianti Usa di Stellantis sono fermi. La ...

Ci risiamo: la Germania vieta Astrazeneca agli under 60 Stavolta la scelta segue una decisione simile presa dalla Francia la settimana scorsa (niente AstraZeneca per gli under 55) e, fuori Ue, dal Canada. Ma è una decisione che torna a sconvolgere il clima ...

