Francesca Michielin commenta così come Enrico Mentana dà la linea a “Otto e mezzo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la questione dei fiori a Sanremo, Francesca Michielin ieri 30 marzo è tornata a parlare di parità di genere. Lo ha fatto commentando la maniera in cui il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha dato la linea a Otto e mezzo (il programma condOtto da Lilli Gruber). Sul proprio profilo Twitter la cantautrice ha scritto: “Mentana chiude il tg e dice ‘ora Gruber, poi Floris’. Non dice ‘La Gruber’, non dice ‘Lilli’ o ‘la nostra Lilli’. Non è una cosa di poco conto: parlare in maniera paritaria è riflesso di un pensiero paritario e abbiamo bisogno anche di questo linguaggio per fare la differenza”. Tanti i commenti al tweet, tra cui: “Invece sbaglia perché confonde il programma col conduttore enfatizzandone il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la questione dei fiori a Sanremo,ieri 30 marzo è tornata a parlare di parità di genere. Lo ha fattondo la maniera in cui il direttore del Tg La7ha dato la(il programma condda Lilli Gruber). Sul proprio profilo Twitter la cantautrice ha scritto: “chiude il tg e dice ‘ora Gruber, poi Floris’. Non dice ‘La Gruber’, non dice ‘Lilli’ o ‘la nostra Lilli’. Non è una cosa di poco conto: parlare in maniera paritaria è riflesso di un pensiero paritario e abbiamo bisogno anche di questo linguaggio per fare la differenza”. Tanti i commenti al tweet, tra cui: “Invece sbaglia perché confonde il programma col conduttore enfatizzandone il ...

