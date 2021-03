“Fotografati insieme”. Arisa, la foto dopo l’addio al fidanzato Andrea non mente (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ricordiamo bene cosa è accaduto ad Arisa nell’ultimo mese post Sanremo. dopo la kermesse canora, Arisa è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, e proprio lì, parlando del proprio fidanzato Andrea Di Carlo, ha detto: “È proprio una bella persona”. Solo questo. Gesto che non è andato giù a quello che sarebbe dovuto essere il suo sposo a brevissimo, settembre 2021, poiché sarebbe stato l’ennesimo in cui lui si è sentito trascurato. A seguito di ciò l’ormai ex fidanzato di Arisa, si fece artefice di una rottura social: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”, dichiarò Andrea Di Carlo, rimarcando di non avere intenzione di tornare indietro sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ricordiamo bene cosa è accaduto adnell’ultimo mese post Sanremo.la kermesse canora,è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, e proprio lì, parlando del proprioDi Carlo, ha detto: “È proprio una bella persona”. Solo questo. Gesto che non è andato giù a quello che sarebbe dovuto essere il suo sposo a brevissimo, settembre 2021, poiché sarebbe stato l’ennesimo in cui lui si è sentito trascurato. A seguito di ciò l’ormai exdi, si fece artefice di una rottura social: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come”, dichiaròDi Carlo, rimarcando di non avere intenzione di tornare indietro sui ...

