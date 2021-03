Fortnite ci riporta indietro nel tempo e aggiunge i dinosauri!

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Per la sua nuova stagione,è tornatonelall'era Primordiale e ha aggiunto i dinosauri. Come parte di un nuovo aggiornamento del battle royale, Epic Games ha portato le creature sull'isola di. I dinosauri non sono particolarmente amichevoli e attaccheranno i giocatori se minacciati. Le creature sono essere anche una grande fonte di ossa, materiale che i giocatori possono usare per creare e aggiornare le armi nella stagione 6. Leggi altro...

nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Concerto di Kaskade Kaskade riporta l'energia sul Palco principale di Party Reale il…

Il titolo di Realmforge Studios ci porta a bordo delle stazioni spaziali disseminate per la galassia. Fortnite è morto? 'RIP' è l'hashtag super popolare del momento, ecco perché Tutta colpa del "ban" di Apple. La cosa assurda? Nei Termini di Servizio di Fortnite esiste la regola che proibisce di scommettere ...