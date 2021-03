Formazioni ufficiali Lituania Italia: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Lituania Italia match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Lituania-Italia, match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022. Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. All. Mancini Lituania (4-3-2-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka, Novikovas, Sirgedas, Cernych. All. Urbonas Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ledimatch valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022.(4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. All. Mancini(4-3-2-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka, Novikovas, Sirgedas, Cernych. All. Urbonas Leggi su Calcionews24.com

