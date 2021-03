Formazioni ufficiali Austria-Danimarca: Qualificazioni Mondiali 2022 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Austria-Danimarca, match della fase a gironi di Qualificazioni ai Mondiali del 2022. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 31 marzo e le due nazionali vanno a caccia di un risultato favorevole in questa terza giornata, ultima della sosta nazionali in corso. Di seguito le scelte ufficiali dei due commissari tecnici, ad un’ora dal match. Le Formazioni ufficiali Austria: in attesa Danimarca: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ledi, match della fase a gironi diaidel. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 31 marzo e le due nazionali vanno a caccia di un risultato favorevole in questa terza giornata, ultima della sosta nazionali in corso. Di seguito le sceltedei due commissari tecnici, ad un’ora dal match. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Armenia-Romania, le formazioni ufficiali: c'è Karapetyan, giocano Chiriches e Man: Ecco le formazioni ufficiali di… - infobetting : Svizzera U21-Portogallo U21 (europei U21): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I - infobetting : Danimarca U21-Russia U21 (europei U21, ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Croazia U21-Inghilterra U21 (europei U21, ore 18:00)): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #EuropeanQualifiers #Qatar2022: le formazioni ufficiali di #ArmeniaRomania -