Fontana: «Troppa pressione sugli ospedali Lombardia in zona rossa fino all’11 aprile» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oltre 860 pazienti in terapia intensiva, altri 7.100 posti letto occupati nei reparti Covid. L’anticipazione in attesa del Cts di venerdì: possibili misure dure fino all’11 aprile Leggi su corriere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oltre 860 pazienti in terapia intensiva, altri 7.100 posti letto occupati nei reparti Covid. L’anticipazione in attesa del Cts di venerdì: possibili misure dure

La Lombardia resta in zona rossa: «Troppa pressione sugli ospedali» Corriere della Sera La Lombardia resta in zona rossa «Troppa pressione sugli ospedali» Lo ha confermato il presidente della Regione, Attilio Fontana. Venerdì, alla cabina di regia del Cts, «potremo fare il punto della situazione. Certi dati stanno migliorando, come l’Rt che si ...

