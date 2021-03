Fontana: 'Lombardia rossa fino all'11 aprile, pressione sugli ospedali' (Di mercoledì 31 marzo 2021) commenta La Lombardia resterà in zona rossa? 'Penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua, tenendo conto che sarà praticamente rossa per tutto il Paese. Mi auguro che dopo l'11 aprile si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) commenta Laresterà in zona? 'Penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua, tenendo conto che sarà praticamenteper tutto il Paese. Mi auguro che dopo l'11si ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini in Lombardia, Fontana e Moratti non si presentano in Aula: le opposizioni protestano e interrompono i lavor… - Agenzia_Ansa : Caso camici, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e per false dich… - petergomezblog : Lombardia, il governatore Fontana indagato per autoriciclaggio e falsa dichiarazione in voluntary. Da pm Milano rog… - carlucci_cc : RT @FQLive: #ULTIMORA 'AUTORICICLAGGIO' Governatore della Lombardia #Fontana è indagato: - PatriziaPollas4 : RT @StefanoFeltri: +++ L'inchiesta sui soldi in Svizzera di Attilio Fontana: I morti di disperazione: quanto uccide l’overdose di disuguagl… -