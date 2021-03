Fontana indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella volontary disclosure (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’origine dei soldi e parte di flussi di denaro ritenuti opachi. Su questo si starebbe concentrando la procura di Milano che indaga sui conti svizzeri del presidente della Regione Lombardia. Soldi che il governatore avrebbe ereditato dalla madre, oltre 5 milioni di euro, e che Fontana avrebbe regolarizzato con una volontary disclosure. Una procedura volontaria accettata, ma che secondo gli inquirenti, non impedirebbe di indagare ancora su quei soldi ove si ritenga che manchi della documentazione. La scorsa estate Fontana viene indagato per frode in pubbliche forniture per la disponibilità data dall’azienda del cognato di fornire camici alla Regione Lombardia nel pieno dell’emergenza Covid. Il tentativo di bonifico partito da un conto svizzero – per quell’affare mai andata in porto – fa scattare ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’origine dei soldi e parte di flussi di denaro ritenuti opachi. Su questo si starebbe concentrando la procura di Milano che indaga sui conti svizzeri del presidente della Regione Lombardia. Soldi che il governatore avrebbe ereditato dalla madre, oltre 5 milioni di euro, e cheavrebbe regolarizzato con una. Una procedura volontaria accettata, ma che secondo gli inquirenti, non impedirebbe di indagare ancora su quei soldi ove si ritenga che manchi della documentazione. La scorsa estatevieneper frode in pubbliche forniture per la disponibilità data dall’azienda del cognato di fornire camici alla Regione Lombardia nel pieno dell’emergenza Covid. Il tentativo di bonifico partito da un conto svizzero – per quell’affare mai andata in porto – fa scattare ...

