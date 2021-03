Focolaio Covid nell’Empoli | l’Asl blocca gli allenamenti Il comunicato del club

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Toscana Centro ha disposto l’interruzione deglifino al 7 aprile, dopo ildiche si è creato all’interno deltoscano. Un provvedimento resosi necessario per la situazione ormai fuori controllo, con ilche quindi ha chiesto il rinvio delle partite contro Cremonese e Chievo rispettivamente del 2 e 5 aprile prossimi. Di seguito ildel: “Empoli FC comunica che l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’attività della prima squadra per dieci giorni fino al 7 aprile p.v. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati posti in quarantena presso il loro domicilio come da normativa vigente. L’Azienda USL Toscana Centro ha inoltre ...

davidallegranti : Un (nuovo) focolaio a Rebibbia, Roma, con oltre 40 detenute e 4 agenti di polizia penitenziaria positive Covid-19. - Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura.

Juventus: Mehdi Demiral è positivo al Covid. Apprensione anche per il portiere Szczesny a causa di un focolaio nella nazionale polacca. "è che ci sono in tanti comuni, ci sono comuni con 39, 29, ci sono nuovi focolai". "Stasera ne dobbiamo ... drammatica situazione dei contagi da Covid-19 venutasi a creare a Palermo e nella ..." Foggia-Monopoli è stata rinviata a data da destinarsi.