Fiumicino | discarica a cielo aperto a poca distanza dall’ospedale I cittadini | ‘Il Comune intervenga’ FOTO e VIDEO

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Una vera e propria questa, con rifiuti di ogni genere, a pochissimaBambino Gesù di Palidoro, neldi. Cumuli di immondizia sul ciglio della strada e nella vegetazione, nel prolungamento di Via della Torre di Palidoro, con rifiuti anche speciali e tossici a ridosso degli argini dei canali usati irrigare i terreni agricoli. “Tenere lì quei cumuli di immondizia significa mettere a rischio non solo la salute delle persone, ma anche degli animali che vivono in quell’area – lamentano gli abitanti della zona – Questi sono solo alcuni dei rifiuti che ci sono in questa zona, ma in realtà la situazione è peggiore di quello che potrebbe sembrare a una prima occhiata superficiale”. Qui, infatti, vengono a scaricare ...

