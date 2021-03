Fiorentina, dalla Turchia: Commisso spinge per il ritorno di Terim sulla panchina (Di mercoledì 31 marzo 2021) Clamorosa voce dalla Turchia riguardante il futuro della Fiorentina. Secondo Sporx, la società viola sarebbe decisa a riportare a Firenze Fatih Terim la prossima stagione. L’imperatore, già in viola nel 2000-01, avrebbe già avuto più di qualche contatto con il club toscano, senza però dare ancora una risposta certa. Nei prossimi giorni comunque potrebbe arrivare una proposta ufficiale, grazie alla forte spinta di Rocco Commisso, ideatore di questa trattativa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Clamorosa voceriguardante il futuro della. Secondo Sporx, la società viola sarebbe decisa a riportare a Firenze Fatihla prossima stagione. L’imperatore, già in viola nel 2000-01, avrebbe già avuto più di qualche contatto con il club toscano, senza però dare ancora una risposta certa. Nei prossimi giorni comunque potrebbe arrivare una proposta ufficiale, grazie alla forte spinta di Rocco, ideatore di questa trattativa. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Clamoroso dalla Turchia: la Fiorentina pensa a Fatih Terim per la panchina del prossimo anno - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso dalla Turchia: la Fiorentina pensa a Fatih Terim per la panchina del prossimo anno - MCalcioNews : Fiorentina, clamorosa indiscrezione dalla Turchia per la panchina - sportface2016 : #Fiorentina, dalla Turchia: Commisso vorrebbe #Terim sulla panchina - BombeDiVlad : ?? DALLA TURCHIA - #Fiorentina, #Commisso pensa al grande ritorno di #Terim ?? Il tecnico è in scadenza con il… -