Fiorentina, Amrabat si allena col gruppo. Possibile maglia da titolare contro il Genoa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Buone notizie per Iachini e i tifosi della Fiorentina: Sofyan Amrabat si è allenato col resto del gruppo e punta ad una maglia da titolare contro il Genoa. Il centrocampista, rientrato da poco dagli impegni con il Marocco, ha raccontato ai canali social del club: "Sto bene, la mia schiena è stata bene dopo l'allenamento di oggi, e anche in Marocco ho lavorato un po' con il gruppo e un po' con un fisioterapista. Tutti i giorni mi sono sentito meglio, ed adesso sono pronto per la gara contro il Genoa". Ancora lavoro differenziato invece per Kokorin e Igor, mentre è atteso in serata il rientro di Vlahovic dagli impegni contro la Serbia.

