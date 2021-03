Fiorentina, Amrabat: «Pronto per il Genoa. La schiena va bene» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, parla del suo stato di salute dopo il ritorno dalla Nazionale: le sue dichiarazioni Sofyan Amrabat ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina. «In Nazionale è andato tutto bene, sono tornato stamattina e non ho dormito molto. Oggi mi sono allenato in gruppo, la schiena l’ho sentita meglio come d’altronde era successo con il Marocco. Da giorni alterno il lavoro col gruppo a quello con il fisioterapista per tornare in forma il prima possibile. Sono Pronto per la partita con il Genoa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sofyan, centrocampista della, parla del suo stato di salute dopo il ritorno dalla Nazionale: le sue dichiarazioni Sofyanha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della. «In Nazionale è andato tutto, sono tornato stamattina e non ho dormito molto. Oggi mi sono allenato in gruppo, lal’ho sentita meglio come d’altronde era successo con il Marocco. Da giorni alterno il lavoro col gruppo a quello con il fisioterapista per tornare in forma il prima possibile. Sonoper la partita con il». Leggi su Calcionews24.com

